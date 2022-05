Ruska policija zaslišala in oglobila britanskega vplivneža 24ur.com Ruska policija je prejšnji konec tedna na kozmodromu Bajkonur v Kazahstanu za nekaj ur pridržala in zaslišala britanskega youtuberja Benjamina Richa. Ker ta ni imel dovoljenja za obisk kozmodroma, je prejel globo v višini 70 evrov. Rich je kasneje na Instagramu potrdil, da ga je policija zasliševala o ogledu rakete Buran, a da so bili pri tem vsi zelo prijazni.

