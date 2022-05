Krajevni organizaciji RK Birčna vas in Majde Šilc vabita vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek, 16. maja 2022, na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, v Splošni bolnišnici Novo mesto in sicer od 7.00 do 11.00 ure. preberite več »