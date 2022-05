Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) Slovensko mladinsko gledališče je leglo ultralevičarskega kulturnega boja. To med drugim dokazuje z vulgarno profanacijo Cankarjevih Hlapcev, zamišljenih kot sramotilni steber slovenske identitete, kulture in krščanskih civilizacijskih vrednot ob hkratnem poveličevanju ostalin rdečega totalitarizma. Z včerajšnjim gostovanjem Marcela Štefančiča in oddaje Studio 9. maj p ...