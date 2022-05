S 1. junijem 2022 se bo spremenila zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, in sicer s 25 na 50 evrov, poroča 24UR. Tako za plačilo do 50 evrov ne bo potrebno vnesti številke PIN. Pri Združenju bank Slovenije poudarijo, da bo plačevanje z brestičnimi karticami še hitrejše in bolj enostavno. Zaradi zagotavljanja dodatne varnosti pri brezstični up ...