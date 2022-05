Že 50-odstotna verjetnost, da se bo temperatura do leta 2026 dvignila za več kot 1,5 stopinje RTV Slovenija Obstaja že 50-odstotna verjetnost, da bo svet do leta 2026 presegel ključno mejo pri segrevanju ozračja, to je 1,5 stopinje Celzija. Vremenoslovci so tudi prepričani, da bomo v prihodnjih petih letih doživeli najbolj vroče leto v zgodovini.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Indija

poraba goriva Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Marjan Šarec

Luka Dončić