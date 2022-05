NORIŠNICA! Najprej so uničili Barcelono in ZATRESLI Katalonijo, zdaj pa ... Nemci se res ne šalijo! Ekipa Navijači nemškega kluba Eintracht Frankfurt nameravajo v velikem številu obiskati prizorišče finalne tekme evropske lige v Sevilli. Tam se bo njihov klub 18. maja pomeril s škotskim Glasgow Rangers, v nemškem klubu pa so dobili že več kot 100.000 prošenj za nakup vstopnic, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



