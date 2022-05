Vsi so si enotni: Občinstvo prinaša čisto drugo energijo 24ur.com Nedeljska oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je prvič v letošnji sezoni potekala pred živim občinstvom. Studio je tako preplavila posebna energija, so si enotni žirantje in voditelja šova.

