Stanovski organizaciji zaskrbljeni zaradi posegov v ustanovitvene akte državnih muzejev Dnevnik Icom Slovenija in Skupnost muzejev Slovenije (SMS) ob nedavnih posegih v ustanovitvene akte državnih muzejev izražata zaskrbljenost in nestrinjanje, skrbi jih tudi politično kadrovanje. Pozivata k prekinitvi škodljivih odločitev in vrnitvi pogoja...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Marjan Šarec

Luka Dončić