Evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin, Europeada, ki bo potekalo od 25. junija do 3. julija na (avstrijskem) Koroškem, ima uglednega pokrovitelja. Na pobudo slovenskega veleposlaništva v Avstriji so se organizatorji Europeade sestali z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom Evropske nogometne zveze UEFA, in mu predstavili podrobnosti tekmovanja. Dogovorili so se, da bo Čeferin čast ...