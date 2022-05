Na ponedeljkovi virtualni seji odbora za smučarske skoke Mednarodne smučarske zveze (Fis) so prižgali zeleno luč, da bodo skakalci zimsko sezono 2022/23, katere vrhunec bo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, že 5. in 6. novembra v Wisli lahko začeli na plastiki. Formalno morajo to potrditi še na kongresu Fisa, ki bo 25. in 26. maja v Milanu.



