Piše: C. R. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je v Bruslju sodeloval na 6. mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije, ki jo je organizirala EU. Najavil je nov humanitarni prispevek Republike Slovenije v višini 150.000 evrov za civilno prebivalstvo v Siriji. Prispevek bo namenjen Mednarodnemu odboru rdečega križa (ang. ICRC – International Committee of the Red Cross ) za izva ...