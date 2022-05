Ustavni pravnik dr. Jurij Toplak: Zadnji izračun DVK in uradni izid sta pravilna! A jaz sem ročno prišel do istega izida po treh urah kot DVK s programom po dveh tednih! Politikis “DVK je javnosti sporočila seznam izvoljenih poslancev, dva tedna po volitvah pa seznam spremenila s šestimi novimi imeni poslancev. Predsednik DVK je v palači predsednika RS v soboto, 7. 5. 2022, napako pri izračunu šestih poslancev opravičeval s sklicevanjem na “računalniško napako,” ki naj ne bi predvidela nekakšne specifične situacije letošnjih volitev, in neresnico, da […]

