V Podlehniku se je zgodaj popoldne pripetila huda delovna nesreča, v kateri se je ob spravilu lesa usodno poškodoval 69-letni moški. Podlegel poškodbam Danes, okrog 13. ure so bili policisti obveščeni o delovni nesreči v gozdu v okolici Podlehnika, kjer se je med spravilom lesa poškodoval 69-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in reševalci. Poškodbe so bile tako hude, da je moški, navkljub nudeni prvi pomoči, umrl na kraju. Po doslej zbranih informacijah je tuja krivda izključena.