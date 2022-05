Anže Kopitar in Kralji v Edmontonu, komu prednost? SiOL.net V sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času se bodo Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar še petič v letošnji končnici lige NHL spopadli z Edmonton Oilers. Izid v seriji je izenačen na 2:2 v zmagah, peta tekma se igra v Kanadi, kjer so Kralji že dobili prvo tekmo letošnjega "play-offa". Lahko to ponovijo?

Sorodno





Oglasi