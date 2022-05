Ukrepi za digitalizacijo, ki jih je lani potrdila vlada, že kažejo njihovo učinkovitost. Rezultati so že vidni, saj je Slovenija prvič nad povprečjem po evropskem indeksu digitalizacije. Po meritvah indeksa Digital Futures tehnološkega velikana Microsofta, ki ocenjujejo raven digitalizacije v 16 evropskih državah, se je Slovenija znašla na sedmem mestu in nekoliko nad povprečjem Srednje in Vzhodne ...