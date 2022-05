Na Kitajskem strategija ničelne tolerance do covida-19 duši življenje in vpliva na ves svet Primorske novice Prebivalci 25-milijonskega Šanghaja so že več kot 40 dni doma zaradi naraščajočega števila okužb s covidom. V zadnjih dneh pa so oblasti zaprle še prestolnico Peking in odredile delo od doma ter zaprtje vseh nenujnih podjetij.

