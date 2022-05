Je ropal eden ali sta bila dva? Primorske novice V ponedeljek okoli 14.30, nato pa še okoli 18. ure, je neznani moški oropal trgovini v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. V obeh primerih je pri plačevanju na blagajni odrinil prodajalko in iz blagajne vzel šop bankovcev ter zbežal v neznano. Novogoriški policisti moškega še iščejo in ne izključujejo ...

