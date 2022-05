Kitajci do pomembnega deleža za rast v avtomobilski industriji RTV Slovenija Renault Group in Geely Auto, največja zasebna avtomobilska skupina na Kitajskem, sta sklenila pogodbo o vpisu delnic in skupnem podjetju na podlagi okvirne pogodbe, ki sta jo januarja 2022 podpisala Renault Group in Geely Holding.

