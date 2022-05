Za ledene može do 29 stopinj Družina

»Ledeni možje«, sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki godujejo od 12. do 14. maja, letos ne bodo nič kaj ledeni. Za jutri vremenoslovci namreč napovedujejo poletne temperature. A brez dežja ne bo šlo.

