Danes se začne največja in najprestižnejša kolesarska dirka na Madžarskem – TOUR DE HONGRIE (UCI 2.1).132 kolesarjev v 22 ekipah, ki prihajajo iz petih celin in 30 držav, bo moralo v petih dneh premagati 905 kilometrov in 6477 metrov višinske razlike. Za ekipo Adria Mobil bodo na eni najmočnejših dirk v letošnjem koledarskem letu nastopili Kristjan Hočevar, Gal Glivar, David Per, Tilen Finkšt, Vi ...