'Tega boja ne moremo dobiti' 24ur.com Erling Haaland je pri 21 letih za Borussio Dortmund na 88 tekmah dosegel neverjetnih 85 zadetkov, zato je bilo jasno, da ga bodo v klubu, ki zadnje sezone v Evropi ni več konkurenčen najboljšim, težko zadržali. Za Norvežana so se zanimali malodane vsi najbogatejši, na koncu pa je bitko zanj dobil Manchester City. Odhod prvega strelca za Borussio vseeno ni tako velik udarec, ker so se na to že nav...

