Profesor Letnar Černič pogreša prepričljivejše odločitve ustavnega sodišča Radio Ognjišče Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je predstavil poročilo o delu ustavnega sodišča za leto 2021. Leto je zaznamovalo predvsem odločanje o številnih zahtevah in pobudah za presojo ustavnosti protikoronskih odlokov in zakonov. Ob tem je izpostavil visok pripad pobud in zahtev za ustavno presojo. Uspešno so jih rešili 1300, ostalo pa jim jih je še 100. Za komentar dela sodiš...

Sorodno









Oglasi Omenjeni ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Milan M. Cvikl