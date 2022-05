Piše: C. R. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je danes udeležila slovesnosti ob 30. obletnici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Predsednici in ostalim predstavnikom zveze je čestitala za ta pomembnem jubilej, to priložnost pa je izkoristila tudi za prijeten pogovor s številnimi predsedniki društev, ki združujejo Slovence na Hrvaškem. Slovesnost se je pričel ...