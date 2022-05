Tržič nekoč in danes Gorenjski glas Tržič – Ljudska univerza Tržič v sodelovanju s Tržiškim muzejem razpisuje program v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje z naslovom Tržič nekoč in danes. Predavanja so brezplačna, prvo bo jutri od 9. ure do 10.30 na Trgu svobode 9.

