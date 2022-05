Kongres Uefe znova izpostavil solidarnost in evropski model športa Dnevnik Evropska nogometna zveza (Uefa) pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina se je sestala na svojem letnem kongresu na Dunaju, na katerem so sodelujoči izpostavili pomen solidarnosti in evropskega modela športa. Naloga nogometnih deležnikov je...

Sorodno



















Oglasi