Piše: Tanja Brkić (Nova24tv) Požareport je na portalu objavil ekskluzivno zgodbo, ki na podlagi dokumentov in dejstev priča o zelo resničnem političnem aktivizmu vpletenih novinarjev in urednikov državne RTV Slovenija, ki se za zaščito svojih političnih “botrov” in političnih preferenc ravnodušno poslužujejo direktne cenzure informativnih oddaj, laži pri prikrivanju informacij in ostalih načinov i ...