Stroški kibernetskih napadov lani dosegli skoraj 5700 milijard evrov 24ur.com Stroški lanskih kibernetskih napadov so po navedbah italijanske družbe Leonardo, ki deluje na področju aeronavtike, obrambe in varnosti, presegli 6000 milijard dolarjev (5.689 milijard evrov). Kot so dodali, so bili napadi lani številčnejši, bolj sofisticirani in so povzročili več škode.

