Pijana voznika domov odpeljali svojci Gorenjski glas Kranj – V noči na soboto so gorenjski prometni policisti obravnavali močno pijana voznika. V Kranju so se odzvali na prijavo zelo nezanesljive vožnje. Iz prometa so izločili voznika z 1 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar je več kot dva promila.

