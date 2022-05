Avstrija podaljšuje nadzor na mejah za pol leta. Potrebna je robustna zaščita. SiOL.net Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je danes sporočil, da je Avstrija Evropsko komisijo obvestila, da podaljšuje nadzor na mejah z Madžarsko in Slovenijo. Med razlogi za to so na Dunaju tokrat navedli tudi vojno v Ukrajini. Nadzor na mejah bi se sicer iztekel ob polnoči, a ga bodo podaljšali vsaj še za pol leta.

Sorodno

















































































































































































Oglasi