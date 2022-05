Umrl Bob Lanier Dnevnik Po kratki bolezni je umrl član košarkarskega hrama slavnih severnoameriške košarke Bob Lanier, so sporočili iz lige NBA. Star je bil 73 let. Lanier, ki je do upokojitve leta 1984 preživel 14 sezon v ligi NBA, je v 959 nastopih v povprečju dosegal...

