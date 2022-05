Koper slovenski pokalni prvak Dnevnik Nogometaši Kopra (v rumenih dresih) so zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja za sezono 2021/22. Sinoči so v finalu v Celju s 3:1 (0:0) premagali Bravo. Vse do 70. minute si moštvi izrazitih priložnosti nista priigrali, nato pa so se goli kar...

