Nina Domnu prvič priznala: Rada te imam! #video SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00, sta se Domen in Nina odpravila na romantično večerjo. Vmes sta obujala spomine na to, kar sta skupaj doživela, predvsem pa sta se dotaknila prihodnosti, ki ju čaka. Oba sta bila sicer zaskrbljena, vseeno pa je Nina svojemu ženinu prvič priznala, da ga ima rada.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Danijel Bešič Loredan

Tanja Fajon

Matej Tonin