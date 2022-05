Cinkarna Celje je ob četrtletju poslovala nad pričakovanji in ga zaključila s 66,4 milijoni evri prihodkov od prodaje in 15,6 milijoni evrov čistega dobička. Največ sredstev je vložila v proizvodnjo titanovega dioksida in sanacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Podjetje je predstavilo tudi novo največjo pridobitev s področja obnovljivih virov energije do zdaj. To sta dve sončni elekt ...