Pet točk Verhaegheja v zmagi Floride RTV Slovenija Hokejisti Floride so nadoknadili tri gole zaostanka, premagali Washington s 5:3 in v seriji prvega kroga končnice Lige NHL vodijo s 3:2. NY Rangersi so s 5:3 premagali Pittsburgh, Calgary pa s 3:1 Dallas.

