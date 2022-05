Revizija ugotavlja sume kaznivih dejanj pri vzdrževanju vozil Slovenske vojske Lokalec.si Revizijsko poročilo ministrstva za obrambo ugotavlja sume kaznivih dejanj pri vzdrževanju vozil v lasti Slovenske vojske in pri nabavi rezervnih delov, danes poroča portal Necenzurirano. Med drugim je revizija ugotovila oškodovanje ministrstva za obrambo in Slovenske vojske za 315.000 evrov. Ugotovitve iz revizije preiskujejo kriminalisti. Poročilo o reviziji obvladovanja tveganj in skladnosti na ...

