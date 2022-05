Zagorela hiša, škoda okoli 100 tisočakov Lokalec.si Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so bili včeraj, v popoldanskem času obveščeni o požaru stanovanjske hiše na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Po prvih ugotovitvah gre za materialno škodo, ki po nestrokovni oceni znaša cca 100.000,00 evrov. Požar so pogasili gasilci. Sam vzrok požara policisti še ugotavljajo, saj so danes, pričeli z ogledom kraja požara. slika je simbolična

