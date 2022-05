Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič naj bi odšla v drugo športno panogo Lokalec.si 26-letna smučarska tekačica Anamarija Lampič naj bi zamenjala športno panogo in iz smučarskega teka prestopila v biatlon, poročajo slovenski mediji. O menjavi športne panoge je Lampičeva razmišljala že dlje časa, pred kratkim je o tem govorila za Sportal. Dejala je, da je odvisno od tega, ali bo sploh lahko tekmovala ali pa bo sledilo presenečenje. No, do tega presenečenja je zdaj res prišlo. ...

