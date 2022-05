Kaj od novih ministrstev na področju prostora, okolja, energetike pričakujejo okoljevarstveniki? RTV Slovenija Umanotera pozdravlja načrtovano povezavo podnebnih politik z energetiko pod okriljem samostojnega ministrstva. Do kandidata Bojana Kumra so previdno optimistični. Kandidata za ministra za varstvo narave in prostor Uroša Brežana ne poznajo.

