Najboljša, čeprav se že dolgo ne družita s slovensko elito SiOL.net Nogometaši Kopra so četrtič osvojili pokalno lovoriko. V Celju so v finalu premagali Bravo s 3:1. Skupno so v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja zaigrali petkrat, tako da jih spremlja izjemna učinkovitost. Pa so v tem pogledu najboljši v Sloveniji? Ne. Statistika sporoča, da imajo Koprčani tretji najvišji odstotek uspešnosti. Kdo pa je najboljši?

Oglasi