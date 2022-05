Nemška policija pridržala dijaka in verjetno 'preprečila nočno moro' 24ur.com V Nemčiji so sprožili teroristično preiskavo, potem ko je policija odkrila material za izdelavo bombe pri 16-letniku, ki naj bi načrtoval napad na šolo. Policija je v prisotnosti njegovih staršev najstnika pridržala in ga zaslišala. Policija je dejala, da je verjetno načrtoval napad na gimnazijo, ki jo trenutno obiskuje, ali pa na nekdanjo osnovno šolo.

