Portret sodobnih ZDA skozi predstavo, ki združuje film in performans RTV Slovenija Projekt Southwind, ki sta ga zasnovala Mark Požlep in francoski umetnik Maxime Berthou, zasleduje kronologijo projekta v gibanju in ga prevaja v arhiv osebnih izkušenj, ustnih zgodovin, prepisov in disproporcionalnih produkcijskih mehanizmov.

Sorodno

Oglasi