Marsikdo se čudi nad novonastalim ministrstvom in vodenjem le tega Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Mislim, da ima Robert Golob zanimiv izziv pred sabo. Nekako morajo vse te nesposobneže okrog sebe postaviti v pravi kontekst, da bo lahko on svoje ideologije in ideje peljal po svoje,” je glede koordinatorja stranke Levica Luke Mesca, ki se mu obeta vodenje novonastalega ministrstva z imenom ministrstvo za solidarno prihodnost, zatrdil politični analitik Edvard Kadič. ...

Sorodno









Oglasi