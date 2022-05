Zaradi finala LE prestavili poroke v Frankfurtu 24ur.com Zaradi Eintrachtove uvrstitve v finale nogometne Lige Evropa, ki bo 18. maja v Sevilli, so v Frankfurtu preložili devet porok, ki so bile napovedane za naslednji dan. Finalni obračun bomo v sredo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

