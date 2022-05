'Poglavitni cilj je ta, da bomo na domačem prvenstvu v najboljši formi' 24ur.com Slovensko žensko člansko košarkarsko reprezentanco novo uradno merjenje moči sicer čaka šele letošnjega novembra, ko bo na sporedu drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem prihodnje leto gostila Slovenija in Izrael. A Slovenke se po koncu klubske sezone še ne bodo takoj odpravile na zaslužen dopust. Z novim selektorjem in strokovnim štabom bodo v juniju o...

Sorodno

Oglasi