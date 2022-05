Slovenski rokometni prvoligaš Celje Pivovarna Laško je podaljšal pogodbo s krožnim napadalcem Stefanom Žabićem še za dve leti, so sporočili iz kluba. Triindvajsetletni in 202 centimetra visoki rokometaš bo tako celjski dres nosil do leta 2024.



