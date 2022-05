Iz televizijskega eksperimenta Poroka na prvi pogled sta odšla Kate in Sandi. Že od začetka je bilo očitno, da se njun zakon ne bo obnesel. Gledalce sta zelo razdelila, eni so grdega obnašanja in poniževanja obtoževali Kate, drugi Sandija. Želeli smo, da bi oba povedala svojo plat zgodbe, a ker se nam Sandi ni oglasil, objavljamo le pogovor s Kate, ki marsikaj obžaluje in bi danes naredila drugače, je pa za izkušnjo vseeno hvaležna.