Na Hrvaškem so danes po tem, ko so Mirelo Čavajdo v bolnišnici Petrova zavrnili, shodi v znak podpore nosečnici in za dostopnost prekinitve nosečnosti. Mirela pa naj bi na prekinitev nosečnosti prišla v Slovenijo. Drugostopenjska komisija je v Zagrebu sicer Mireli Čvajda včeraj odobrila prekinitev nosečnosti, vendar na Hrvaškem naj ne bi znali narediti feticida, poročajo hrvaški mediji.

Potem ko j ...