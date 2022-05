Četverico polfinalistov zaokrožil Podčetrtek RTV Slovenija Cedeviti Olimpiji, Rogaški in Heliosu so se v polfinalu Lige Nova KBM pridružili košarkarji Term Olimia Podčetrtek, ki so na tretji tekmi četrtfinalne serije na Kodeljevem s 73:63 ugnali Nutrispoint Ilirijo.

