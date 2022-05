Predlagana ministrska ekipa je marsikoga pustila brez besed, mnogi tudi menijo, da od take zasedbe kaj dosti pozitivnega niti ne moremo pričakovati. Robert Golob je včeraj namreč predstavil svoj ministrski izbor, prihodnjo vlado bo sestavljalo 19 ministrstev ter služba vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nekaj resorjev so ustvarili na novo, določena ministrstva pa so se tudi preoblikovala. ...