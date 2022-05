Z ulično “finto” do lovorike Primorske novice Čeprav so mnogi za prvega junaka sredinega pokalnega finala označili dvakratnega strelca Lamina Colleya, pa je jeziček na tehtnici na koprsko stran nedvomno prevesil rezervist Andrej Kotnik, ki je v zgolj pol ure igre zbral zadetek in podajo ter bil nerešljiva uganka za obrambo poraženega Brava.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Luka Dončić

Marjan Šarec